ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу Д-30 в Херсонской области

Вооруженные силы России уничтожили на правобережье Херсонской области украинские гаубицу Д-30 с артиллерийским расчетом и минометный расчет. Об этом в среду журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе Новоберислава уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены. Вчера артиллерийским огнем в районе Тягинки уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, трое погибли, четверо ранены", - отметил он.

Ранее в экстренных службах сообщали, что Вооруженные силы Украины в ночь на среду обстреляли четыре населенных пункта на левобережье Херсонской области. В общей сложности выпущено 43 снаряда из ствольной артиллерии.