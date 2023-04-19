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ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу Д-30 в Херсонской области

Вооруженные силы России уничтожили на правобережье Херсонской области украинские гаубицу Д-30 с артиллерийским расчетом и минометный расчет. Об этом в среду журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу Д-30 в Херсонской области
© РИА Новости

"Ночью артиллерийским огнем в районе Новоберислава уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены. Вчера артиллерийским огнем в районе Тягинки уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, трое погибли, четверо ранены", - отметил он.

Ранее в экстренных службах сообщали, что Вооруженные силы Украины в ночь на среду обстреляли четыре населенных пункта на левобережье Херсонской области. В общей сложности выпущено 43 снаряда из ствольной артиллерии.

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