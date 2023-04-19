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РИА Новости: группа "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики в Артемовске

Группа "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени "8 Марта" в Артемовске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Группа "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики в Артемовске
© РИА Новости

Отмечается, что эта фабрика служила для Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощным укрепрайоном, куда украинские войска перебрасывали резервы для удержания позиций в центральных кварталах города.

"У противника был очень хороший укреп. Здесь были подвалы небольшие, заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать ее очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь. После этого противник решил покинуть это здание и взорвать его" - рассказал агентству боец группы "Вагнер".

По его словам, ВСУ посчитали, что штурмовые отряды "Вагнера" уже зашли в здание, поэтому решили подорвать несущие колонны здания противотанковыми минами при отступлении. В итоге западную часть строения частично уничтожили.

Сообщается, что в ходе подрыва никто из бойцов группы "Вагнер" не получил повреждений.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что сейчас штурмовики приближаются к западным окраинам Артемовска (украинское название - Бахмут), где противник сосредоточил свои силы. Отмечается, что украинская армия пытается удерживать линию фронта, опираясь на высотные здания в западной части населенного пункта.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские силы контролируют почти 90% территории города Артемовска.

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