Группа "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики в Артемовске

"У противника был очень хороший укреп. Здесь были подвалы небольшие, заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать ее очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь. После этого противник решил покинуть это здание и взорвать его" - рассказал агентству боец группы "Вагнер".