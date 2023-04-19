ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки

"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ, - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале администрации. - Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки".