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ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду утром начали массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, зафиксировано попадание снарядов в пожарную часть. Об этом сообщила администрация городского округа.

ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки
© РИА Новости

"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ, - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале администрации. - Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки".

Также в результате обстрела оборваны провода высоковольтных линий электропередачи. Власти просят жителей оставаться в укрытиях.

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