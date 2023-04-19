Мобилизация: последние новости на сегодня 19 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Дума приняла во II чтении проект о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных

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Государственная Дума приняла законопроект, предполагающие расширение кредитных каникул для созаемщиков граждан, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

В настоящий момент правом на кредитные каникулы обладают кадровые военные, добровольцы, мобилизованные граждане, а также родственники военнослужащих: супруги, несовершеннолетние, дети старше 18, ставшие инвалидами в детстве и дети до 23 лет на очном обучении.

В пояснительной записке уточняется, что бывали случаи, когда солдат брал кредит вместе с родителями или другими родственниками, формально не подпадающими под действие закона. Теперь же законопроект дает право приостанавливать исполнение обязательств по кредитам для всех созаемщиков, которые брали средства у банка совместно с участником боевых действий на Украине.

В Думу внесли законопроект о сохранении мобилизованным дохода от сельхозпотребкооперативов

В России могут принять законопроект, позволяющий мобилизованным гражданам сохранить доход от участия в потребительских сельхозкооперативах. Его уже внести на рассмотрение Государственной Думы, пишет ТАСС.

Один из авторов инициативы, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин пояснил, что в законе про потребительские кооперативы нет положения о призыве на военную службу с четким протоколом действий, и это следует исправить. Сейчас мобилизованного гражданина могут исключить из кооператива за неучастие в его деятельности. Закон решит эту проблему и позволит переоформлять военнослужащих в ассоциированных членов.

«У них появится возможность не участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом у них будет право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов», — пояснил Вяткин.

Песков прокомментировал слова депутата Бородая о второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос второй волны мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.