Спецоперация на Украине 19 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 апреля 2023 года.

ВСУ заминировали многие дома в Артемовске

Вооруженные силы Украины заминировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) большую часть домов. Они намеревались подорвать их при отходе. Об этом рассказал боец группы «Вагнер», передает РИА Новости.

Он упомянул, что практически в каждом доме заложена взрывчатка, которую не успели подорвать, так как большинство тех, кто намеревался это сделать, были ликвидированы. Боец уточнил, что многие здания подрывались при отходе украинских солдат и перед непосредственным приближением сил «Вагнера».

ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM

Вооруженные силы Украины выпустили по Киевскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ракета повредила жилой дом на улице Горной. Представительство подтвердило эту информацию, добавив, что в дом зафиксировано прямое попадание. Информации о пострадавших не поступало.

Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

Подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд операций, в результате которых артиллерийские силы РФ ликвидировали бойцов и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом рассказал активист подполья, пишет РИА Новости.