Самолет ТОФ уничтожил подлодку условного противника

Авиация Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки нашла и уничтожила подлодку условного противника. Это было зафиксировано средствами объективного контроля.

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Экипаж противолодочного самолета Ил-38 "Новелла" получил сигнал о выполнении готовности номер один, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства обороны страны. В заданном морском районе с помощью гидроакустических буев летчики обнаружили подлодку "противника". Экипаж определил ее курс и скорость, все данные передал на командный пункт. А потом уничтожил условную подлодку торпедным вооружением.

Другую задачу выполнили два экипажа истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащенных ракетами "воздух-воздух". Они взлетели с аэродрома на Камчатке и обнаружили условную неопознанную цель, нарушившую государственную границу РФ. Экипаж осуществил ее захват и выполнил пуск ракет "воздух-воздух".