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10 минут назад

ВСУ в ходе обороны попали снарядом С-300 по школе под Снигиревкой

Елена Прошина

Противовоздушная оборона Украины при попытке отразить ракетные удары российской стороны попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района. В результате школа в селе Васильевка оказалась разрушена. Киев считает Москву виновной в этом инциденте. Такое заявление сделал глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов, пишет РИА Новости.

ВСУ в ходе обороны попали снарядом С-300 по школе под Снигиревкой
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что в ночь с 15 на 16 апреля Вооруженные силы РФ поразили несколько военных объектов армии Украины на территории Снигиревского района. Противовоздушная оборона Украины при попытке отразить их допустила осечку, и ракеты С-300 разрушили школу в селе Васильевка, пояснил собеседник агентства.

Барбашов указал, что украинская стороны не отрицает факт падения ракет С-300 вблизи гражданской инфраструктуры Снигиревского район, однако уверяет, что снаряды выпустила российская сторона.

Глава Снигиревского района напомнил, что жителям Украины запрещено выкладывать в сеть результаты попаданий российских средств поражения, однако недавние разрушения в этой области активно публикуются. Барбашов считает этот факт доказательством того, что ракеты С-300 были выпущены украинской стороной.

Армия,Юрий Барбашов,
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