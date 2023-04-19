Силы противовоздушной обороны России и Кыргызстана будут объединены
Силы противовоздушной обороны России и Кыргызстана будут объединены. В ближайшие месяцы союзники смогут значительно улучшить защиту воздушного пространства - как республики, так и южного фланга ОДКБ.
Как отмечают официальные источники, Кыргызстан и Россия договорились о создании объединенной системы ПВО летом прошлого года. В данный момент стороны уже практически завершили внутригосударственные процедуры, связанные с согласованием документа. На прошлой неделе правительство России представило проект соглашения президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.
В Кыргызстане видят в создании объединенной системы ПВО возможность укрепить безопасность. На вооружении республики до последнего времени находились в основном устаревшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-125, прикрывавшие небо над столицей, но практически неспособные противостоять новым угрозам. При этом в защите нуждается не только Бишкек, но и другие населенные пункты, а также такие элементы критической инфраструктуры, как плотины ГЭС.
- Мы строим свою военную политику на принципе повышения обороноспособности, - заявил Садыр Жапаров. - Международная обстановка меняется, и это требует усиления госполитики в сфере обеспечения национальной безопасности.
Вместе с тем
Несколько месяцев назад официальный Бишкек договорился с белорусскими партнерами о модернизации ЗРК до уровня "Печоры-2 БМ", которая обладает более широким потенциалом и способностью развернуться в любом месте и в любое удобное время. Первая партия обновленных комплексов поступила в республику в феврале.
В конце марта президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел внеплановую проверку частей противовоздушной обороны республики, чтобы ознакомиться с условиями несения службы. Выяснилось, что капитальный ремонт зданий и сооружений на объектах не проводился несколько десятков лет. Глава республики поручил в трехмесячный срок завершить реконструкцию действующих и строительство новых казарм, а также жилых помещений для офицерского состава, где военнослужащие проживают вместе с семьями.