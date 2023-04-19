Украинские военные пошли в атаку под городом Орехов в Запорожской области, сообщила "Русская Весна" ("РВ"). Накануне вечером группа украинских военных перешла в наступление под Ореховом после артподготовки.

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Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с 291-м полком российских сил, спецназом, разведкой, танками и артиллерией. Отмечается, огнем удалось поразить технику противника.