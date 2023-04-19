"РВ": ВСУ пошли в атаку под Ореховом в Запорожской области

Украинские военные пошли в атаку под городом Орехов в Запорожской области, сообщила "Русская Весна" ("РВ"). Накануне вечером группа украинских военных перешла в наступление под Ореховом после артподготовки.
Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с 291-м полком российских сил, спецназом, разведкой, танками и артиллерией. Отмечается, огнем удалось поразить технику противника.
После понесенных потерь ВСУ стали отступать. По данным "РВ", украинские военные подобными атаками прощупывают российскую оборону на этом участке фронта. Ранее также сообщалось, что ВКС России уничтожили скопление техники ВСУ в запорожском Орехове.