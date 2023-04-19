$81.60-0.0389.57-0.09

"РВ": ВСУ пошли в атаку под Ореховом в Запорожской области

3

Украинские военные пошли в атаку под городом Орехов в Запорожской области, сообщила "Русская Весна" ("РВ"). Накануне вечером группа украинских военных перешла в наступление под Ореховом после артподготовки.

"РВ": ВСУ пошли в атаку под Ореховом в Запорожской области
© Kateryna Klochko/AP

Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с 291-м полком российских сил, спецназом, разведкой, танками и артиллерией. Отмечается, огнем удалось поразить технику противника.

После понесенных потерь ВСУ стали отступать. По данным "РВ", украинские военные подобными атаками прощупывают российскую оборону на этом участке фронта. Ранее также сообщалось, что ВКС России уничтожили скопление техники ВСУ в запорожском Орехове.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий