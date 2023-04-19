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Стало известно о провале попытки контрнаступления ВСУ под Угледаром

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Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром обернулась провалом, об этом сообщает «Русская Весна».

Стало известно о провале попытки контрнаступления ВСУ под Угледаром
©  Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Как стало известно изданию, 17 апреля бронегруппы и десант украинских войск попытались прорвать оборону российских сил на южно-донецком направлении.

Отмечается, что после артподготовки ВСУ атаковали в районе Павловки и Никольского. Им противостояли подразделения Восточного военного округа, оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» и ударные вертолеты дальневосточной группировки.

Сообщается, что российские военные поразили как минимум три украинских танка огнем с вертолета Ка-52, а также БМП и пехоту.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях пресекли деятельность украинских диверсантов в районе населенного пункта Новодонецкое.

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