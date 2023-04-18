Украина получила первую систему ПВО Patriot с ракетами. Ее отправила Германия. Обновленный список оказанной Киеву помощи при посредничестве ФРГ появился на сайте немецкого правительства.

«Зенитный ракетный комплекс Patriot прибыл на Украину», — говорится в сообщении.

Также Киев получил от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros и две машины погранохраны. Теперь у Германии 76 грузовиков и 124 погранавтомобиля.