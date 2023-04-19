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Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие на Украину американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом политик написал в Twitter.

«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot», — заявил министр.

Он также рассказал, что Украина рассчитывала получить систему ПВО еще в августе 2021 года. Резников просил США направить Киеву ракетные комплексы, но тогда ему ответили, что это невозможно.

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