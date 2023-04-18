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В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоры о «второй волне» мобилизации. Его комментарий о появившихся в СМИ данных опубликовал Telegram-канал Shot.

В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
© ТАСС

До этого в некоторых СМИ опубликовали сведения, что вторая волна мобилизации «не исключена».

11 апреля представитель Кремля заверил, что у российского правительства нет планов проводить мобилизацию. Тогда журналисты спрашивали об этом Пескова в связи с введением в России электронных повесток.

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До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В ходе нее в ряды Вооруженных сил страны, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призвали 300 тысяч человек.

В январе 2023-го в Кремле разъяснили, что призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, однако президентский указ от 21 сентября продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».

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