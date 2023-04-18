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Российский штурмовой отряд совершил атакующие маневры в Донбассе

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Российский штурмовой отряд Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и боевой машины пехоты (БМП) совершил атакующие маневры в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Практически по открытому полю пехотинцы сосредоточенным огнем из стрелкового оружия автоматов Калашникова — АК-12, подствольных гранатометов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7В проводят уничтожение огневых точек и техники неприятеля», — сообщил один из принимавших участие в атаке бойцов.

Командир взвода с позывным Гроза также рассказал, что основном подразделение штурмует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках. Эти действия пехоты поддерживает бронетехника, артиллерия и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в новом российском регионе подготовили ловушку для ВСУ. о его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

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