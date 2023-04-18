В Китае запретили сделки с рядом оружейных производителей из США

В Китае вышел запрет для местного бизнеса заключать сделки с крупными производителями оружия из США – Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense. Уточняется, что причиной запрета стало то, что указанные компании поставляли оружие Тайваню. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции КНР.

«Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense уже давно участвуют в продажах оружия Тайваню, это носит дурной характер. Поэтому мы приняли решение запретить двум компаниям заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, с целью не допустить использование китайской продукции в их военном производстве», – сказано в сообщении ведомства.

Как пояснили в Минкоммерции КНР, теперь компании страны не должны вести экспортную и импортную деятельность с указанными производителями. За нарушение этого запрета предусмотрена ответственность. Помимо этого, с 16 февраля 2023 года Китай запретил высшему руководству этих компаний посещать территорию КНР.