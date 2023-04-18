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41 минуту назад

Замглавы Минобороны Великобритании назвал утекшие секретные материалы Пентагона неточными

Елена Прошина

Не все попавшие в открытый доступ секретные материалы Пентагона являются точными. Такое заявление сделал замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает РИА «Новости».

По его словам, о неточности сведений уже заявляли госсекретарь США, Пентагон и Минобороны Франции.

«Коллеги расстроятся, я знаю, но я не смогу сказать, какая часть из этой информации была неточной, поскольку это касается секретной разведывательной информации», — отметил Хиппи в ходе выступления в парламенте стране.

Напомним, что Пентагон расследует утечку в интернет секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск и планы Вашингтона и стран НАТО по их укреплению. Указывалось, что раскрытыми могли оказаться более 100 бумаг. Ущерб от произошедшего оценили как значительный. При этом на данный момент Вашингтон отказывается подтверждать подлинность опубликованных материалов.

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По делу об утечке секретных документов арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейра, поскольку он являлся лидером группы Thug Shaker Central на платформе Discord, куда сведения были слиты первоначально. Ему предъявили обвинение по статьям о «несанкционированном хранении, передачи и изъятии секретных документов». Тейшейру грозит до 15 лет тюрьмы.

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