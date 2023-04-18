Не все попавшие в открытый доступ секретные материалы Пентагона являются точными. Такое заявление сделал замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает РИА «Новости».

По его словам, о неточности сведений уже заявляли госсекретарь США, Пентагон и Минобороны Франции.

«Коллеги расстроятся, я знаю, но я не смогу сказать, какая часть из этой информации была неточной, поскольку это касается секретной разведывательной информации», — отметил Хиппи в ходе выступления в парламенте стране.

Напомним, что Пентагон расследует утечку в интернет секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск и планы Вашингтона и стран НАТО по их укреплению. Указывалось, что раскрытыми могли оказаться более 100 бумаг. Ущерб от произошедшего оценили как значительный. При этом на данный момент Вашингтон отказывается подтверждать подлинность опубликованных материалов.