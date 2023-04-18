В Польше сообщили о планах по созданию «Академии HIMARS»

Варшава хочет создать в стране «Академию HIMARS» с целью обслуживания данной артиллерийской системы. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил вице-премьер и министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

Фото: Twitter Twitter

«Мы хотим, чтобы в Польше появилась "Академия HIMARS", где будут проходить тренировки по использованию этой артиллерийской системы», — написал он.

По словам Блащака, сегодня, 18 апреля, в Торуни пройдет конференция European Rocket Artillery Summit, на которой планируют обсудить детали этого проекта. Он напомнил, что первые HIMARS Польша получит в конце 2023 года.