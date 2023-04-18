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31 минуту назад

В Польше сообщили о планах по созданию «Академии HIMARS»

Елена Прошина

Варшава хочет создать в стране «Академию HIMARS» с целью обслуживания данной артиллерийской системы. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил вице-премьер и министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

В Польше сообщили о планах по созданию «Академии HIMARS»
Фото: TwitterTwitter

«Мы хотим, чтобы в Польше появилась "Академия HIMARS", где будут проходить тренировки по использованию этой артиллерийской системы», — написал он.

По словам Блащака, сегодня, 18 апреля, в Торуни пройдет конференция European Rocket Artillery Summit, на которой планируют обсудить детали этого проекта. Он напомнил, что первые HIMARS Польша получит в конце 2023 года.

Напомним, что в 2019 году Варшава закупила 20 артиллерийских систем, потратив на это 414 миллионов долларов. Также страна приобрела 18 боевых пусковых установок и две учебных.

Армия,В мире,Мариуш Блащак,
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