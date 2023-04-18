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22 минуты назад

Guardian: Запад готовится к ответу России на контрнаступление Украины

Вечерняя Москва

Лидеры западных стран готовятся к тому, что Россия использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное украинское контрнаступление. Об этом во вторник, 18 апреля, со ссылкой на источник среди официальных лиц Великобритании сообщает газета The Guardian.

Guardian: Запад готовится к ответу России на контрнаступление Украины
Фото:  president.gov.ua president.gov.ua

— Британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и «должны быть готовы» к крайним мерам на фоне ее усилий удержать украинскую территорию, — говорится в публикации.

Западные лидеры убеждены, что среди ответных мер Москвы на возможное контрнаступление есть кибератаки и ядерное оружие.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Армия,
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