Британия пообещала Украине оружие из запасов «на черный день»

Великобритания пообещала Украине военную помощь уже и из своих запасов «на черный день». Об этом сообщает The Guardian cо ссылкой на осведомленные источники.

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По словам источников издания, британское правительство подвергается давлению как со стороны Киева, так и со стороны бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, которые настаивают на увеличении военной поддержки, в том числе предоставлении танков и истребителей.

«Великобритания считает, что передает то, что нужно ей самой. Страна уже обещает свои "запасы на черный день"», - говорится в статье.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны начали активно поставлять Киеву оружие и обучать украинских военных на своей территории.