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25 минут назад

Британия пообещала Украине оружие из запасов «на черный день»

Алиса Селезнёва

Великобритания пообещала Украине военную помощь уже и из своих запасов «на черный день». Об этом сообщает The Guardian cо ссылкой на осведомленные источники.

Британия пообещала Украине оружие из запасов «на черный день»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источников издания, британское правительство подвергается давлению как со стороны Киева, так и со стороны бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, которые настаивают на увеличении военной поддержки, в том числе предоставлении танков и истребителей.

«Великобритания считает, что передает то, что нужно ей самой. Страна уже обещает свои "запасы на черный день"», - говорится в статье.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны начали активно поставлять Киеву оружие и обучать украинских военных на своей территории.

В частности, в Минобороны Великобритании заявили, что на Украину вернулись проходившие обучение управлению танками Challenger 2 украинские военнослужащие. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников показал видео тест-драйва танков Challenger 2, переданных Киеву Лондоном.

Армия,Алексей Резников,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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