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1 час назад

В Херсонской области подготовили ловушку для ВСУ

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В Херсонской области для Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовили ловушку, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

В Херсонской области подготовили ловушку для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, и поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ — их будут просто бросать на убой», — заявил Сальдо.

Ранее стало известно, что пророссийские активисты создали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне подпольную организацию, главной целью которой является уничтожение объектов украинских войск.

Армия,Владимир Сальдо,
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