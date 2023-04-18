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В Кремле ответили на слухи о смене командующего ВДВ

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Генерал-полковник Михаил Теплинский по-прежнему командует Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Так на слухи о смене командующего войск ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

В Кремле ответили на слухи о смене командующего ВДВ
© ТАСС

«Теплинский остается командующим ВДВ», — заявил представитель Кремля.

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На подобные слухи ранее реагировали и в Министерстве обороны России. В январе 2023 года в ведомстве отмечали, что Теплинский находится в строю и успешно решает задачи на своем посту.

Ранее ряд СМИ и источников заявили, что генерал был якобы снят с поста.

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