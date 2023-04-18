В Кремле ответили на слухи о смене командующего ВДВ

Генерал-полковник Михаил Теплинский по-прежнему командует Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Так на слухи о смене командующего войск ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков . Его слова приводит «Интерфакс» .

На подобные слухи ранее реагировали и в Министерстве обороны России. В январе 2023 года в ведомстве отмечали, что Теплинский находится в строю и успешно решает задачи на своем посту.