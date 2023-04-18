Пригожин подал заявление о возбуждении уголовного дела против проекта Gulagu.net

Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что публикация правозащитников «дискредитирует» его структуру.
По словам Евгения Пригожина, автором заявления стал руководитель Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев.
«Вчера Трошев написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту скандального видео, дискредитирующего ЧВК «Вагнер». Главное — дискредитирующего не меня, а ЧВК», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Накануне Gulagu.net опубликовал видео, в котором, как утверждается, представлены свидетельства военных преступлений, совершённых частной военной компанией.