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44 минуты назад

Пригожин подал заявление о возбуждении уголовного дела против проекта Gulagu.net

Говорит Москва

Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что публикация правозащитников «дискредитирует» его структуру.

Пригожин подал заявление о возбуждении уголовного дела против проекта Gulagu.net
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Евгения Пригожина, автором заявления стал руководитель Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев.

«Вчера Трошев написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту скандального видео, дискредитирующего ЧВК «Вагнер». Главное — дискредитирующего не меня, а ЧВК», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Накануне Gulagu.net опубликовал видео, в котором, как утверждается, представлены свидетельства военных преступлений, совершённых частной военной компанией.

Армия,Андрей Трошев,Евгений Пригожин,
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