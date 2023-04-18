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58 минут назад

Корабли ТОФ применили комплексы «Оса» и «Пакет» в ходе проверки

Lenta.ru

Корабельная поисково-ударная группа из корвета «Громкий» проекта 20380 и трех малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море в ходе внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает ТАСС.

Корабли ТОФ применили комплексы «Оса» и «Пакет» в ходе проверки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Два малых противолодочных корабля провели стрельбы глубинными бомбами из реактивных установок после получения целеуказания от противолодочного вертолета Ка-27М, взлетевшего с палубы «Громкого». Корвет применил торпеду малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет-НК» для уничтожения условной подводной подлодки противника.

После этого группа провела стрельбы по морским и воздушным целям. Малые противолодочные корабли применили зенитные ракеты комплекса «Оса», а «Громкий» выполнил стрельбы из артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров и 30-миллиметровой скорострельной артустановки АК-630М.

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Громкий» предназначен для патрулирования, поддержки морского десанта, а также ведения борьбы с надводными и подводными кораблями. «Громкий» несет противокорабельные ракеты Х-35.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Берингова морей в ходе внезапной проверки боеготовности ТОФ.

Армия,Минобороны России,
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