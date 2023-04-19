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ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска (украинское название — Бахмут) взорвали четыре девятиэтажных дома, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
© Libkos / AP

Отмечается, что инцидент произошел два дня назад.

«В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — рассказал собеседник агентства.

В беседе с корреспондентом ТАСС жители находящегося рядом частного сектора рассказали, что стали свидетелями подрыва многоэтажек.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль силами России. Он напомнил, что российские силы контролируют около 90 процентов территории города.

Сражение за город продолжается уже более восьми месяцев — украинские военные держат оборону в Артемовске с августа 2022 года.

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