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Кадыров рассказал о безуспешной попытке ВСУ прорвать оборону «Ахмата»

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ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны, которую сформировали бойцы батальона спецназа «Ахмат». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что украинские солдаты при прорыве потеряли большое количество ресурсов и израсходовали множество боеприпасов.

Кадыров рассказал о безуспешной попытке ВСУ прорвать оборону «Ахмата»
© РИА Новости

«ВСУ при попытке прорыва обороны спецназа „Ахмат“ не добились ничего, кроме тотального расходования боеприпасов», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.

Он добавил, что в ходе прорыва украинская армия задействовала гигантское количество сил средств.

Ранее пулеметчик бригады береговой обороны ВС РФ с позывным «Шило» рассказал об очередных неудачных попытках атак ВСУ в Херсонской области. Атаки проводились для достижения задачи о переправке на левый берег области.

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