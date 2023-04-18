В Турции введен в строй первый в мире авианосец для боевых дронов

Турция ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников и открыла его для посещения. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, корабль пришвартован в Стамбуле и в течение недели будет открыт для посещения. Однако подняться на него смогут только граждане Турции.
На фото, размещенных в Telegram-канале издания, видно, что подходы к авианосцу закрыты решетками и рядом с ним дежурят военные.
Ранее стало известно, что уже в конце апреля Турция намерена показать широкой публике беспилотный летательный аппарат, который может садиться на морские суда. Разработкой беспилотника занималась турецкая компания Baykar. Ударный Bayraktar TB3 впервые будет представлен на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023. Тестовые полеты начнутся уже в этом году.