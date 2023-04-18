В Турции введен в строй первый в мире авианосец для боевых дронов

Турция ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников и открыла его для посещения. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

По данным издания, корабль пришвартован в Стамбуле и в течение недели будет открыт для посещения. Однако подняться на него смогут только граждане Турции.

На фото, размещенных в Telegram-канале издания, видно, что подходы к авианосцу закрыты решетками и рядом с ним дежурят военные.