На Украине назвали самый опасный российский беспилотник для ВСУ

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российский дрон «Ланцет» - самый опасный беспилотник, с которым сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Economist.

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«Ланцет» представляет собой барражирующий боеприпас - этот дрон способен долгое время находиться в воздухе, отслеживая цель и атакуя (пикируя на нее). Дрон разработан компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»).

Сообщалось, что свое название беспилотник получил за «хирургическую точность». Его максимальная скорость составляет 110 километров в час при горизонтальном полете и 300 километров в час, когда он атакует цель. Дальность действия дрона - 40-70 километров, он весит около 12 килограммов и может находиться в воздухе около часа.

Дрон способен нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

Бывший сотрудник генштаба РФ Михаил Ходаренок заявлял, что «Ланцет» значительно превосходит американский аналог - барражирующий боеприпас Switchblade-600, в частности, имеет преимущества при маневрировании и пикировании.

«"Ланцет" - самый опасный дрон для нас... Очень полезный для уничтожения артиллерии», - заявил Геращенко.