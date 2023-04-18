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Mash: ВСУ впервые ударили по России американским дроном-камикадзе Switchblade

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по территории РФ дроном-камикадзе Switchblade американского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: ВСУ впервые ударили по России дроном-камикадзе Switchblade
© Газета.Ru

По данным Mash, беспилотный летательный аппарат модели Switchblade стоимостью от $6000 смог пересечь российскую границу в Белгородской области, однако через 500 метров упал и взорвался. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В сообщении отмечается, что дрон сразу был идентифицирован.

«В этот раз заморский аппарат идентифицировали сразу — ведь несколько таких уже лежат в России в качестве трофеев», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Брянске упал беспилотник, который был начинен взрывчаткой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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