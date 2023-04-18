Крейсер «Варяг» вышел в море в рамках внезапной проверки ТОФ

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», вышел в море в рамках внезапной проверки сил ТОФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Экипажу крейсера предстоит выполнить задачи по предназначению согласно плану проверки в составе группировки Тихоокеанского флота, которая развернута в морских полигонах в Японском и Охотском морях.

«Перед убытием в море ГВРКР «Варяг» проходил плановый межпоходовый ремонт после выполнения задач в дальней морской зоне более 11 месяцев. С получением сигнала о повышении уровня боевой готовности ТОФ на крейсере были начаты мероприятия по ускоренному вводу в строй систем и механизмов корабля», - говорится в сообщении.

При этом в МО РФ уточнили, что мероприятия по ускоренному вводу крейсера в строй выполнялись вместе с представителями судоремонтных предприятий и экипажем «Варяга». Действия экипажа и представителей предприятий позволили ракетному крейсеру выйти в море в установленные сроки.