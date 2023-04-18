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42 минуты назад

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о минировании большинства домов в Артёмовске ВСУ

RT на русском

ВСУ заминировали большинство домов в Артёмовске, заявил боец ЧВК «Вагнер».

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о минировании большинства домов в Артёмовске ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие здания были также заминированы, но не успели украинцы активировать их (взрывные устройства. — RT) грубо говоря. В каждом доме есть свои «подарки», потому что те, кто хотел это сделать (активировать подрыв. — RT), они уничтожены», — сказал он РИА Новости.

Боец отметил, что всё же многие здания ВСУ подрывали при отходе и при приближении подразделений ЧВК. Он привёл в пример девятиэтажное здание, которое украинские военные подорвали при приближении «Вагнеров».

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский ранее назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.

17 апреля стало известно, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Армия,Александр Сырский,
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