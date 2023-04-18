Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о минировании большинства домов в Артёмовске ВСУ

«Многие здания были также заминированы, но не успели украинцы активировать их (взрывные устройства. — RT) грубо говоря. В каждом доме есть свои «подарки», потому что те, кто хотел это сделать (активировать подрыв. — RT), они уничтожены», — сказал он РИА Новости.