В Донецке сбили два беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском и Киевском районах Донецка. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель силовых структур ДНР.

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"В Киевском районе Донецка на улице Маршака сбит ударный беспилотник украинцев, начиненный большим количеством взрывчатки", - сообщил изначально представитель силовых структур.

По его словам, при поражении беспилотника средствами ПВО взрывчатка не сдетонировала. Сейчас на месте падения украинского дрона работает группа саперов МЧС ДНР.

По данным силовиков, беспилотник не заводского производства, собран в кустарных условиях.

Позднее собеседник агентства добавил, что в Буденновском районе города сбит еще один дрон. По его информации, пока уточняется, какого именно типа этот беспилотник (разведывательный или ударный), а также кто его производитель.