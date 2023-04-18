Шойгу оценил взаимодействие России и КНР

По словам главы Минобороны, оно оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.

«Кроме того, взаимоотношения двух стран способствуют снижению напряжённости. Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», — заявил он в ходе переговоров в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу.

Шойгу также подчеркнул, что Москва и Пекин координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений, как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, в частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества.