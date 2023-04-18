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17 минут назад

Сергей Шойгу оценил взаимодействие России и КНР

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По словам главы Минобороны, оно оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.

Шойгу оценил взаимодействие России и КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кроме того, взаимоотношения двух стран способствуют снижению напряжённости. Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», — заявил он в ходе переговоров в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу.

Шойгу охарактеризовал отношения между Россией и Китаем

Шойгу также подчеркнул, что Москва и Пекин координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений, как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, в частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее военная делегация Китая во главе с министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,ШОС,
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