Армия Судана заявила, что не знает про соглашение о перемирии

Армия Судана не знает о каких-либо договоренностях с международными посредниками о гуманитарной паузе, а объявление силами быстрого реагирования (спецназом) 24-часового перемирия направлено на то, чтобы скрыть свое поражение.
Об этом говорится в опубликованном во вторник на странице ВС Судана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении их официального представителя.
"Нам неизвестно о каких-либо договоренностях с посредниками и международным сообществом о перемирии, а объявление мятежниками 24-часовой паузы направлено на то, чтобы скрыть сокрушительное поражение, которое они понесут в течение нескольких часов", - сообщил представитель.