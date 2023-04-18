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Армия Судана заявила, что не знает про соглашение спецназа о 24-часовом перемирии

Армия Судана не знает о каких-либо договоренностях с международными посредниками о гуманитарной паузе, а объявление силами быстрого реагирования (спецназом) 24-часового перемирия направлено на то, чтобы скрыть свое поражение.

Армия Судана заявила, что не знает про соглашение о перемирии
© globallookpress.com

Об этом говорится в опубликованном во вторник на странице ВС Судана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении их официального представителя.

"Нам неизвестно о каких-либо договоренностях с посредниками и международным сообществом о перемирии, а объявление мятежниками 24-часовой паузы направлено на то, чтобы скрыть сокрушительное поражение, которое они понесут в течение нескольких часов", - сообщил представитель.

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