Армия Судана заявила, что не знает про соглашение о перемирии

"Нам неизвестно о каких-либо договоренностях с посредниками и международным сообществом о перемирии, а объявление мятежниками 24-часовой паузы направлено на то, чтобы скрыть сокрушительное поражение, которое они понесут в течение нескольких часов", - сообщил представитель.