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7 минут назад

В Евпатории предупредили жителей о громких звуках

Lenta.ru

В Евпатории во вторник, 18 апреля, жители могут услышать громкие звуки в связи с учениями. Об этом предупредила глава администрации российского города Елена Демидова в Telegram-канале.

В Евпатории предупредили жителей о громких звуках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие», — написала Демидова.

В Крыму из соображений безопасности отменили парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и «Бессмертный полк». Помимо этого, на полуострове также не состоятся праздничные демонстрации 1 мая.

8 апреля в одном из населенных пунктов Крыма упали обломки украинской ракеты. Никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

Армия,Елена Демидова,
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