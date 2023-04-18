В Евпатории предупредили жителей о громких звуках

В Евпатории во вторник, 18 апреля, жители могут услышать громкие звуки в связи с учениями. Об этом предупредила глава администрации российского города Елена Демидова в Telegram-канале.

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«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие», — написала Демидова.

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