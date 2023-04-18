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13 минут назад

В МВД Украины назвали самый опасный для ВСУ российский беспилотник

Газета.Ruиещё 1

Советник главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал российский беспилотник "Ланцет" самым опасным для ВСУ. Об этом он заявил в интервью для издания The Economist.

В МВД Украины назвали самый опасный для ВСУ российский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорится, что украинская сторона активно использует муляжи танков и другой техники, в том числе РСЗО HIMARS, чтобы отвлечь внимание российской артиллерии. По словам Геращенко, для украинской стороны очень важно перенести на манекены удары российских беспилотников-камикадзе "Ланцет".

"Дрон "Ланцет" — самый опасный для нас дрон. Он может управляться с расстояния в 40 км и несет 3 кг взрывчатки. Очень полезно для уничтожения артиллерии", - пояснил советник.

По словам Геращенко, отвлекая огонь беспилотников на фальшивые цели, украинская сторона стремится "экономически истощить противника".

Ранее сообщалось, что международная компания с штаб-квартирой в Москве "Лаборатория Касперского" разработала переносной детектор для обнаружения беспилотников.

Армия,Антон Геращенко,Лаборатория Касперского,
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