Черноморский флот сообщил об учениях с тральщиком «Иван Голубец»

Черноморский флот (ЧФ) впервые сообщил об учениях с участием тральщика «Иван Голубец» после того, как корабль получил повреждения в ходе атаки украинских дронов.

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Согласно сообщению ЧФ, экипаж морского тральщика «Иван Голубец» провел поиск мин с использованием разных видов тралов, а также учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля при переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде в одном из морских полигонов в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».