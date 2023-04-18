На Украине назвали эпицентр боевых действий

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия. Как он считает, российские войска поставили цель взять город. Череватый отметил, что украинские бойцы делают все возможное для того, чтобы не допустить этого.