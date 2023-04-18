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16 минут назад

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Охотским и Беринговым морями

Никита Бородкин

Два российский стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Берингова морей в ходе внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, экипажи ракетоносцев продолжат патрулировать другие районы во время проверки. В ходе полета они дозаправляются в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78.

В Минобороны заверили, что все полеты российских самолетов дальней авиации соответствуют Международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ходе них не нарушаются границы других стран.

Напомним, что ранее в рамках проверки боевой готовности ТОФ учения провели экипажи противолодочных самолетов Ту-142. Кроме того, Минобороны заявляло о переброске бомбардировщиков Ту-22М3 на оперативные аэродромы.

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Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. Ее основной целью министр обороны Сергей Шойгу назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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