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СМИ: в Италии по подозрению в махинациях с госконтрактами задержали 12 военных

Как минимум 12 военнослужащих ВВС Италии были задержаны по подозрению в мошенничестве с госконтрактами. Об этом во вторник сообщила газета La Stampa.

По ее данным, под следствием находятся 39 подозреваемых, меры пресечения были избраны всего в отношении 24 человек.

Они подозреваются в коррупции и мошенничестве в сфере государственных поставок. Правонарушения совершены в период с мая 2017 года по январь 2021 года, уточняет издание. По его данным, следователи выявили противоправные действия со стороны военных и руководителей частных фирм при выполнении 49 контрактов, которые касались работ на базах ВВС, расположенных в столичной области Лацио и на юге области Кампания.

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