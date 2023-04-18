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Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Охотским морями

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Охотским морями в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, экипажи ракетоносцев продолжат воздушное патрулирование и других районов.

"При выполнении патрулирования проведена дозаправка топливом ракетоносцев в воздухе от самолета-заправщика Ил-78", - добавили там.

Подлодки РФ с ядерным оружием вышли в Тихий океан

Полеты самолетов дальней авиации, подчеркнули в Минобороны России, выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств не нарушаются.

Тихоокеанский флот России 14 апреля был в полном составе поднят по тревоге для проведения внезапной проверки. Морякам предстоит не допустить условного противника в южную часть Охотского моря и отразить высадку на Сахалин и южную часть Курильских островов, сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. К проверке, которой руководит главком ВМФ Николай Евменов, также привлечена часть Воздушно-космических сил России.

Мероприятие призвано повысить готовность российских военных к "отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", также будет отработано обеспечение действий стратегических атомных подлодок. Как сообщил в понедельник Шойгу, в проверке принимают участие свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей, в том числе 12 подводных лодок.

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