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Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет

Тайвань закупит у Boeing 400 антикорабельных ракет Harpoon. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно Bloomberg от источников, знакомых с деталями сделки.

Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет
© globallookpress.com

Ранее Тайвань уже закупал подобные ракеты, однако лишь корабельного базирования. Теперь же остров получит установки наземного размещения. Поставки будут осуществлять в рамках решения о продаже оружия Тайваню, которое принял Конгресс США в 2020 году.

Напомним, Пентагон уже заявлял о сделке по поставке ракет Harpoon на сумму 1,17 млрд долларов, однако так и не называл имя заказчика. Предположительно, производство снарядов должно завершиться к марту 2029 года.

Напомним, что береговой ракетный комплекс Harpoon предназначен для поражения скоплений береговой артиллерии, зенитных ракетных комплексов, самолетов, портов, промышленных объектов и кораблей. Дальность действия ракеты составляет 120 км. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и совершает полет на предельно малой высоте над морской поверхностью.

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