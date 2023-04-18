Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет

Тайвань закупит у Boeing 400 антикорабельных ракет Harpoon. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно Bloomberg от источников, знакомых с деталями сделки.

Ранее Тайвань уже закупал подобные ракеты, однако лишь корабельного базирования. Теперь же остров получит установки наземного размещения. Поставки будут осуществлять в рамках решения о продаже оружия Тайваню, которое принял Конгресс США в 2020 году.

Напомним, Пентагон уже заявлял о сделке по поставке ракет Harpoon на сумму 1,17 млрд долларов, однако так и не называл имя заказчика. Предположительно, производство снарядов должно завершиться к марту 2029 года.