Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону

Российский президент Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военных с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Также глава государства подарил военным копию иконы. По его словам, она принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны «Российской Империи».

Напомним, сегодня стало известно, что президент побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Владимир Путин заслушал доклады военачальников.