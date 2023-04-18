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18 минут назад

Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону

ТК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военных с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Также глава государства подарил военным копию иконы. По его словам, она принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны «Российской Империи».

Напомним, сегодня стало известно, что президент побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Владимир Путин заслушал доклады военачальников.

В Кремле отметили, что визит главы государства не готовились заранее.

Армия,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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