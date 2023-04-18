Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону

Российский президент Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военных с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также глава государства подарил военным копию иконы. По его словам, она принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны «Российской Империи».
Напомним, сегодня стало известно, что президент побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Владимир Путин заслушал доклады военачальников.
В Кремле отметили, что визит главы государства не готовились заранее.