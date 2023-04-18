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1 час назад

ВСУ спустя 11 часов возобновили обстрел Донецка

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник утром возобновили обстрел Донецка после 11 часов перерыва, выпустив по городу шесть снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ спустя 11 часов возобновили обстрел Донецка
Фото: ТАССТАСС

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 07:20 мск, под огнем оказался Куйбышевский район города.

Предыдущий обстрел Донецка зафиксировали 17 апреля в 20:15 мск.

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