ВСУ спустя 11 часов возобновили обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник утром возобновили обстрел Донецка после 11 часов перерыва, выпустив по городу шесть снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.