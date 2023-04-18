Мобилизация: последние новости на сегодня 18 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Москалькова сообщила об отмене 245 случаев ошибочной мобилизации при ее содействии

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В прошлом году в результате работы уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой или при ее содействии были пересмотрены решения о мобилизации 245 граждан, сообщает «Коммерсант».

В отношении их были пересмотрены решения по призыву в рамках частичной мобилизации. По словам Москальковой, у этих людей было четверо детей, или они имели заболевания и другие основания для освобождения от мобилизации.

Около 18,6 тыс. (23 процента) от всех обращений к омбудсмену в прошлом году были связаны с военной операцией. 4 тыс. 277 обращений касались помощи гражданам ЛНР, ДНР и Украины, 10 тыс. 817 — защите прав военных из зоны СВО, 3 тыс. 493 — мобилизованных.

Военком Москвы: для определения места жительства призывников используют видеонаблюдение

Московская система уличного видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников, сообщает ТАСС со ссылкой на военного комиссариата столицы Максима Локтева.

Он указал, что главной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации. По указанию главы города, организации, в которых работают призывники, предоставляют данные о них в военные комиссариаты. Помогают определить, где обучается призывник, и образовательные организации.

В ходе проведения весенней призывной кампании в Москве более 5 тысяч человек будут призваны на прохождение военной службы.

В МВД Эстонии объяснили, почему не готовы впускать россиян, которые бегут от участия в спецоперации

Власти Эстонии не хотят предоставлять убежище гражданам России, которые бегут от мобилизации, сообщает ERR со ссылкой на заместителя секретаря по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаара.

По его словам, это связано с соображениями безопасности. Мобилизация в РФ и чье-то желание убежать от нее не может считаться основанием для въезда, а бежать в Эстонию – это неприемлемо. Вейко отметил, что открывать границы Эстонии и Европы для десятков тысяч здоровых мужчин – это реальная угроза безопасности.