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7 минут назад

Подлодки РФ с ядерным оружием вышли в Тихий океан

Елена Прошина

Атомные субмарины России развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Подлодки РФ с ядерным оружием вышли в Тихий океан
Фото: СоцсетиСоцсети

Проверка проводится по решению президента Владимира Путина. Выход подлодок из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей, которые выполнили проводку атомных подводных лодок.

Прикрытие отхода субмарин маскировалось с помощью дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств. Для этого они использовали скоростные катера.

14 апреля силы Тихоокеанского флота были подняты по тревоге в полном составе. В проверке участвует дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения — больше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей, в том числе 12 подводных лодок, а также десятки самолетов и вертолетов.

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