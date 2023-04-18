Подлодки РФ с ядерным оружием вышли в Тихий океан

Атомные субмарины России развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Проверка проводится по решению президента Владимира Путина. Выход подлодок из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей, которые выполнили проводку атомных подводных лодок.

Прикрытие отхода субмарин маскировалось с помощью дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств. Для этого они использовали скоростные катера.