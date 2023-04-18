Спецоперация на Украине 18 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 апреля 2023 года.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Российские солдаты поразили «Ланцетом» военный катер ВСУ на Днепре

Военные России уничтожили украинский катер с тяжелым вооружением на реке Днепр, сообщает «Лента.ру».

Разведчики заметили в Запорожье базу боевых кораблей Украины, патрулирующих побережье, чтобы высадить десант близ Энергодара для взятия под контроль Запорожской атомной электростанции. Для уничтожения катера российская сторона использовала беспилотник «Ланцет». Дрон влетел в плавсредство, которое сгорело.

Ранее сообщалось, что войска России смогут уничтожить водный десант украинских Вооруженных сил в случае высадки в Запорожской области.

Военкоры сообщили о мощном ударе российских военных по ВСУ в Артемовске

Военные России нанесли мощнейший удар по позициям украинских военных в Артемовске, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Военкоров Русской весны».

По их словам, населенный пункт сотряс сильнейший взрыв, а «гриб» от него заметен даже в Константиновке, которая находится в 77 км от Артемовска.

Напомним, военные России уничтожили украинский катер с тяжелым вооружением на реке Днепр. Боевые корабли Украины, патрулирующие побережье, хотели высадить десант близ Энергодара для взятия под контроль Запорожской атомной электростанции.

ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 35 снарядов

Украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки семь раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.

Киев выпустил 35 снарядов с помощью ствольной артиллерии калибра 122 и 155 мм и реактивных систем залпового огня.