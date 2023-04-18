В Москве для поиска призывников будут использовать видеокамеры

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", - заявил Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.