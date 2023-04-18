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В Москве начали определять места жительства призывников при помощи системы видеонаблюдения

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Столичная система видеонаблюдения используется, чтобы определить место жительства призывников. Об этом сообщил ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

В Москве для поиска призывников будут использовать видеокамеры
© ТАСС

Он подчеркнул, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", - заявил Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

1 апреля 2023 года в России начался весенний призыв. Согласно подписанному 30 марта указу президента Владимира Путина, на военную службу будут призваны 147 тыс. человек. Призывная кампания проходит в 83 регионах России.

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