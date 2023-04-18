$81.63+0.1289.66-0.50
38 минут назад

Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками

Lenta.ruиещё 1

Офицер запаса польской армии Петр Павелка прокомментировал инцидент с сорванной башней танка Leopard 2A4, переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своим мнением он поделился в YouTube-канале.

Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками
Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

По словам военного эксперта, украинские военные умудрились столкнуть две машины в ходе обучения и оторвать башню одной из них.

«Произошла такая "мелкая авария"», — сыронизировал Павелка, указав, что один из бойцов ВСУ, вероятно, въехал на броню другого танка и «попросту вырвал башню из корпуса».

Польский офицер отметил, что до этой аварии ему еще не доводилось видеть «такое неумелое управление машиной».

Накануне сообщалось, что переданный Киеву немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе боевой подготовки в Польше. Отмечается, что немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий