Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками

Офицер запаса польской армии Петр Павелка прокомментировал инцидент с сорванной башней танка Leopard 2A4, переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своим мнением он поделился в YouTube-канале.

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

По словам военного эксперта, украинские военные умудрились столкнуть две машины в ходе обучения и оторвать башню одной из них.

«Произошла такая "мелкая авария"», — сыронизировал Павелка, указав, что один из бойцов ВСУ, вероятно, въехал на броню другого танка и «попросту вырвал башню из корпуса».

Польский офицер отметил, что до этой аварии ему еще не доводилось видеть «такое неумелое управление машиной».