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17 минут назад

Военкоры сообщили о мощном ударе российских военных по ВСУ в Артемовске

Lenta.ru

Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Военкоры сообщили о мощном ударе российских военных по ВСУ в Артемовске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Город сотряс сильнейший взрыв, "гриб" виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.

Расстояние между Константиновкой и Артемовском составляет 77 километров.

16 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Атремовска. В ведомстве также доложили, что воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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