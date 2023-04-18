Военкоры сообщили о мощном ударе российских военных по ВСУ в Артемовске

Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Город сотряс сильнейший взрыв, "гриб" виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.

Расстояние между Константиновкой и Артемовском составляет 77 километров.

16 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Атремовска. В ведомстве также доложили, что воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.