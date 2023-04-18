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51 минуту назад

Российский робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»

Lenta.ru

Российский робот «Маркер» получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», специально созданный для данной платформы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполнительный директор компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Российский робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, дрон-камикадзе изначально создавался для оснащения «Маркера» и впервые был запущен с этой платформы.

«Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность», — отметил глава компании.

Сейчас специалисты отрабатывают технологии запуска беспилотника, управления и доставки до цели с высокой точностью. Дрон без боевой части весит 1,7 килограмма, потенциальный объем боевой части — около 600 грамм с возможностью увеличения, дальность полета — до 30 километров, в полете беспилотник может находиться до 18 минут.

В сентябре 2022 года в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» сообщили, что российский боевой робот «Маркер» сможет нести оборудование для лазерной системы, способной поражать дроны.

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